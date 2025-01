Céline Dion gedenkt mit emotionalem Foto ihres gestorbenen Ehemanns

Keystone-SDA

Die Musikerin Céline Dion gedenkt mit einem rührenden Instagram-Post zum neunten Todestag ihres verstorbenen Ehemanns René Angélil. Er war 2016 im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung gestorben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Auf dem Foto ist die Sängerin zusammen mit ihren drei Söhnen auf einem Gartensofa zu sehen. Der Schnappschuss zeigt eine glückliche und zuversichtliche Familie. «Du warst mein grösster Champion, mein Partner und derjenige, der immer das Beste in mir gesehen hat. Ich ehre dich und du wirst für immer vermisst mon amour… Wir lieben dich. -Celine xx…», schrieb die gebürtige Kanadierin. Der «Blick» berichtete zuerst.

Dion lernte Angélil im Alter von zwölf Jahren kennen, er war damals 38. Als Dion 19 Jahre alt war, hatten die beiden ihr erstes offizielles Date, wie es weiter hiess. Anfangs habe sie sich der Karriere wegen zu ihrer Romanze bedeckt gehalten. «Ich habe diese Liebe heimlich gelebt», so Dion. Am 17. Dezember 1994 heiratete das Paar in der Notre-Dame-Basilika in Montréal. Die Trauung wurde im kanadischen Fernsehen live übertragen. Im Dezember 2024 hätten die beiden ihren 30. Hochzeitstag gefeiert.

Die Kanadierin gewann 1988 für die Schweiz den Eurovision Song Contest. Zum Weltstar wurde Dion unter anderem mit Songs wie der Titanic-Hymne «My Heart Will Go On». Im Sommer 2024 überraschte die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin mit einem Auftritt auf dem Eiffelturm anlässlich der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris.