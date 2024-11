Cassis an Bürgenstock-Folgekonferenz zur Ukraine in Montreal

Keystone-SDA

Bundesrat Ignazio Cassis ist am Mittwoch in Montreal zur Ukraine-Folgekonferenz eingetroffen. Die Ministerkonferenz in der ostkanadischen Metropole über die humanitären Aspekte im von Russland angegriffenen Land dauert zwei Tage.

(Keystone-SDA) Humanitäre Aspekte als Teil eines gerechten und dauerhaften Friedens in der Ukraine waren bereits im Juni dieses Jahres auf dem Bürgenstock in Nidwalden ein Schwerpunktthema.

Das Joint Communiqué der Bürgenstock-Konferenz, dem sich bis heute 95 Staaten und Organisationen angeschlossen haben, forderte den Austausch aller Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine sowie die Rückkehr aller deportierten Kinder und politischen Häftlinge in die Ukraine, wie Cassis› Aussendepartement (EDA) in Erinnerung ruft.

Noch auf dem Bürgenstock hatte der kanadische Premierminister Justin Trudeau angekündigt, dass Kanada eine Folgekonferenz ausrichten werde, bei der die humanitären Aspekte im Zentrum stehen. Der Schweizer Aussenminister will in Montreal auch seinen ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha treffen.

Die Ukraine war am 24. Februar 2022 auf Befehl Präsident Wladimir Putins im Morgengrauen von Norden, Osten und Süden von russischen Truppen überfallen worden und verteidigt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen die Invasoren. Unterdessen wird der russische Präsident Putin vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Haftbefehl als Kriegsverbrecher gesucht.