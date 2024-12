Charles Nguela kämpft nach Unfall mit Schmerzen an rechter Hand

Keystone-SDA

Comedian Charles Nguela hat sich im Sommer schwer an der Hand verletzt und kämpft seitdem mit Einschränkungen. Eine zersprungene Popcorn-Schüssel war die Ursache, wie in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" erzählte.

(Keystone-SDA) Dabei wurden 90 Prozent der Sehnen und Nerven seiner rechten Hand durchtrennt. «Wenn ich noch etwas spüre, sind es Schmerzen», sagte er. Alltägliche Tätigkeiten wie Kochen oder Kampfsport seien seither erschwert, doch er trainiere weiterhin und passe seine Technik an.

Seine Leidenschaft für Sport prägte ihn bereits in seiner Jugend in Südafrika, wo er viele verschiedene Sportarten ausübte. In der Schweiz entdeckte er die Leichtathletik für sich. Nguela spezialisierte sich auf den Zehnkampf und wurde mehrfach Kantonalmeister. «Meine Stärken hatte ich im Hoch- und im Weitsprung sowie im Mittelstreckenlauf», so der 35-Jährige.

Eine Profikarriere gab er jedoch auf, als er erkannte, wie gering die finanziellen Möglichkeiten in der Leichtathletik im Vergleich zu anderen Sportarten waren. Stattdessen fand er seine Berufung in der Comedy, die heute seine Leidenschaft ist.