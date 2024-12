China begrüsst 2025 mit Lichtshows – Feuerwerk in Taiwan

Keystone-SDA

China hat das neue Jahr mit Lichtshows begrüsst. Die Hauptstadt Peking organisierte am westlichen Stadtrand in einem ehemaligen Stahlwerk eine grosse Feier. In der Metropole Shanghai bestaunten Schaulustige an der weltbekannten Flusspromenade und an anderen Orten der Stadt Lichtshows. Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong liess am Victoria Harbour ein grosses Feuerwerk steigen.

1 Minute

(Keystone-SDA) In China hat Silvester weniger Relevanz als in anderen Teilen der Welt. Für die Menschen in dem ostasiatischen Land ist das nach dem Mondkalender bestimmte Frühlingsfest – auch bekannt als chinesisch Neujahr – deutlich wichtiger. 2025 wird das Fest am 29. Januar stattfinden.

Mit einem grossen Feuerwerk feierte auch die ostasiatische Inselrepublik Taiwan ins neue Jahr hinein. In der Hauptstadt Taipeh entzündeten die Organisatoren am berühmten Wolkenkratzer Taipeh 101 ein sechsminütiges Feuerwerk und zeigten unter den Augen Tausender Zuschauer eine Lichtshow.