Christina Hänni wiegt ihre Tochter zurzeit alleine in den Schlaf

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Christina Hänni, die Ehefrau des Schweizer Sängers Luca Hänni, ist derzeit mit ihrer kleinen Tochter alleine zu Hause. “Jedes Schläfchen ist gerade ein Kampf”, teilte Hänni auf den sozialen Medien mit.

Seit vier Tagen ist Luca Hänni für Dreharbeiten in Deutschland, wie “Blick” in der Ausgabe vom Dienstag schrieb. Noch gut vier weitere Tage wird Christina Hänni ihr Töchterchen alleine in den Schlaf wiegen. Wenn das denn klappen will.

“Baby will einfach nicht schlafen”, teilte die Profitänzerin ihren Fans auf Instagram mit. Ansonsten klappe es aber “super mit der Maus”, schrieb die 34-Jährige.

Bis die Kleine ihren Schlafrhythmus gefunden hat, bleibt Christina Hänni stets in der Nähe. “Ich helfe ihr da durch, nehme mich zurück und akzeptiere, dass Geduld und viel Liebe der Schlüssel sind”, schrieb die frischgebackene Mutter. Die Geburt ihrer Tochter verkündeten die Hännis Mitte Juni.