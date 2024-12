Dario Cologna geniert sich für seinen Erfolg als Hobbysportler

Keystone-SDA

Der ehemalige Langläufer Dario Cologna läuft auch als Hobbysportler vorne mit. Doch seine guten Resultate sind dem Bündner etwas unangenehm, wie er der "Südostschweiz" sagt.

(Keystone-SDA) «Auf den Engadin Skimarathon bereitete ich mich gezielt während zwei, drei Wochen mit Intervalltraining vor», sagt der 38-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.

Schliesslich lief er in der Spitzengruppe um einen Podestplatz mit und stieg mit Rang vier nur knapp nicht aufs Treppchen. «Das war mir dann fast ein bisschen unangenehm. Schliesslich betreibt der Rest einen höheren Aufwand», sagt er. Nun gut, zuhause hängen bei Cologna vier Goldmedaillen von Olympischen Spielen. Sein Erfolg im Langlaufen erstaunt also weniger.

Überrascht hat den zweifachen Familienvater aber seine Leistung beim Marathon im spanischen Valencia, wie er sagt. Er absolvierte die Strecke in nur zwei Stunden und 22 Minuten. Die Zeit von seinem ersten Marathon in Berlin unterbot er um sechs Minuten. Damit befinde er sich im Bereich der Nummer 10 in der Schweizer Jahresbestenliste, sagt er und fügt an: «Das ist nicht so schlecht.»