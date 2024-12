Das Finale der Walliser Kuhkämpfe steht 2025 auf der Kippe

Trotz grosser Beliebtheit ist die Austragung des Walliser Kuhkampf-Finales im Jahr 2025 ungewiss. Das Problem: Bisher hat sich kein Veranstalter für die Organisation gemeldet. Traditionell findet das Finale im Mai statt.

(Keystone-SDA) Künftig müsse man vielleicht die Vorgehensweise ändern, sagte Fabien Sauthier in der RTS-Sendung «Forum» vom Samstag. Der Präsident des Eringerviehzuchtverbands bestätigte damit einen Bericht des «Walliser Boten». Wahrscheinlich müsse der Verband die Organisation selbst übernehmen.

Bisher hat der Verband die Organisation eines nationalen Finales noch nie in Eigenregie durchgeführt – diese Aufgabe wurde jeweils an die Genossenschaften oder an andere delegiert.

Traditionell Mitte Mai wird in der Arena Pra Bardy in Aproz die «Reine des reines» gekürt, die Königin der Königinnen. Der Anlass gilt als Höhepunkt im Jahr der Züchterinnen und Züchter von Eringerkühen.