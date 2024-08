Demo in Bern gegen Verfolgung von Christen in aller Welt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf dem Bundesplatz in Bern an die Verfolgung von Christen in aller Welt erinnert. Dies beobachtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort.

Mit der Demonstration wollten sie ein Zeichen für die Einhaltung der Religionsfreiheit setzen. In 78 Ländern würden Christen wegen ihres Glaubens teils massiv verfolgt, hiess es in einem Aufruf mehrerer christlicher Organisationen. Diese “unfassbare Menschenrechtsverletzung” sei kaum bekannt und müsse öffentlich gemacht werden.

Mit der Kundgebung “geben wir den Verfolgten eine Stimme”, hiess es. Zugleich ermutige man die Betroffenen und zeige ihnen, dass sie nicht vergessen würden.