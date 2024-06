Der Bürgenstock NW ist für die Friedenskonferenz bereit

(Keystone-SDA) Der Bürgenstock ist bereit für die internationale Friedenskonferenz. Nun beginnt das Warten auf die hochrangigen Politikerinnen und Politiker aus aller Welt.

Das Gipfeltreffen findet am Samstag und Sonntag statt und wird im hoch über dem Vierwaldstättersee gelegenen Resort durchgeführt. Der Berg ist seit Donnerstagmittag abgeriegelt. Die Polizei kontrolliert die Zufahrten, in die rote Zone kommt nur, wer eine Bewilligung hat.

Auch das Resort ist bereit. Das Logo “Summit on Peace in Ukraine” prangt an Scheiben, die am Donnerstag nochmals blitzblank geputzt wurden. Über Teppiche fuhren ein letztes Mal Staubsauger.

Die Räume, in denen sich die Delegationen zu Gesprächen treffen, sind mit Mikrophonen und Fähnchen eingerichtet. Erwartet werden rund 90 Delegationen aus aller Welt sowie hochrangige Politiker. Die genaue Teilnehmerliste soll im Verlauf des Freitags bekannt gegeben werden.