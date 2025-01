Deutlich mehr Arztbesuche wegen Grippesymptomen

In der Schweiz ist die Zahl der Arztbesuche aufgrund grippeähnlicher Erkrankungen in der vergangenen Woche stark angestiegen. 17'850 Personen suchten wegen plötzlich auftretendem hohem Fieber und Husten oder Halsschmerzen einen Arzt auf.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das sind über 13 Prozent mehr als in der Vorwoche, wie die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigen. Im vergangenen Jahr wurde ein so hoher Wert nie erreicht. Hochgerechnet auf die Bevölkerung entspricht dies in etwa 200 Konsultationen wegen grippeähnlicher Erkrankung pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Die Anzahl an bestätigten Grippefällen ist hingegen im Vergleich zur Vorwoche gesunken. In der Woche vom 13. bis zum 19. Januar wurden dem BAG mit 1988 Grippefällen 350 weniger gemeldet als in der Woche zuvor. Das entspricht 22,08 Fällen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zuvor war die Zahl der Grippefälle über mehrere Wochen hinweg jeweils stark gestiegen.

Covid-19-Welle am Abklingen

Das BAG spricht in seiner Situationsbeurteilung aber nach wie vor von einer hohen Grippeaktivität. «Sowohl bei den obligatorischen Labormeldungen, als auch im Sentinella Meldesystem und im Abwasser zeigt sich eine hohe Influenza Aktivität. Auch RSV zirkuliert weiterhin in der Bevölkerung», heisst es auf dem Infoportal übertragbare Krankheiten.

Die Covid-19 Welle hingegen ist demnach am Abklingen. Im Abwassermonitoring, im obligatorischen Meldesystem und im Sentinella Meldesystem zeigt sich seit mehreren Wochen ein sinkender Trend des SARS-CoV-2 Infektionsgeschehens.