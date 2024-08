Dominique Rinderknecht startet sportlich ins Wochenende

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die ehemalige Miss Schweiz Dominique Rinderknecht verbringt ihre Wochenenden gerne mit ihrem Partner in ihrer Wahlheimat Kapstadt. Warum sie sich am Samstagmorgen gerne auspowert, erzählte die 35-Jährige in einem Interview.

Der Gruppensport am Samstagmorgen sei “ein richtig geiler Start ins Wochenende”, sagte die ehemalige Miss Schweiz in einem am Samstag publizierten Interview mit dem “Tages-Anzeiger”. Nach dem intensiven Training fühle sie sich bereit für den Tag.

Rinderknecht lebe unter der Woche gesund. Am Wochenende geniesse sie “hier und da ein Glas Wein”. Ihr Lieblingsgetränk sei jedoch Rock Shandy. “Das ist ein klassisches südafrikanisches, nicht alkoholisches Getränk, bestehend aus Sprudelwasser, Zitronenwasser und Bitterstoff”, sagte sie.

Die Schmuckdesignerin ist vor rund vier Jahren nach Kapstadt ausgewandert. Nach dem Sport schlendere sie mit ihrem Partner über den Markt, esse ein Stück Kuchen und grilliere abends gerne. “Der Geruch vom Grillieren” bedeute für sie Wochenende.