Drei César-Nominierungen für die Schweiz

Keystone-SDA

Der Animationsfilm "Sauvages" von Claude Barras ist nicht der einzige Schweizer Hoffnungsträger beim César-Preis. Auch die Genfer Schauspielerin Souhelia Yacoub und der Kurzfilm "Las novias del sur" sind für den nationalen Filmpreis Frankreichs nominiert.

(Keystone-SDA) Yacoub ist für ihre Leistung in «Planète B» für den César als beste weibliche Hauptdarstellerin nominiert, wie Swiss Films am Freitag mitteilte. Die junge Frau, die auf der Berlinale ausgezeichnet und oft nach Cannes eingeladen wurde, hatte bereits vor zwei Jahren in der gleichen Kategorie Chancen auf einen César.

Im Science-Fiction-Thriller «Planète B» entwirft die französische Regisseurin Aude Léa Rapin ein virtuelles Gefängnis. Dort werden Umweltaktivisten von den Behörden eingesperrt und psychisch gefoltert. Yacoub spielt im Film Nour, eine irakische Migrantin, die unter der ständigen Bedrohung der Abschiebung lebt.

Die 33-jährige Schauspielerin Yacoub ist ehemaliges Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft in rhythmischer Sportgymnastik. Die Tochter einer flämischen Mutter und eines tunesischen Vaters kam erst später zur Schauspielerei.

Hoffnungsträger für die Schweiz ist ausserdem der Film «Las novias del sur» von Elena Lopez Riera. Er ist für den besten kurzen Dokumentarfilm nominiert. In der spanisch-schweizerischen Koproduktion sprechen zwei Frauen reiferen Alters über ihre Ehe und Sexualität. Der Kurzfilm wurde im vergangenen Jahr in Cannes im Rahmen de Kritikerwoche gezeigt.

Bereits bekannt war, dass «Sauvages» des Walliser Regisseurs Claude Barras als bester Animationsfilm nominiert ist. Somit ist der Stop-Motion-Film über die Regenwaldabholzung auf Borneo weiter auf Erfolgskurs. Der Film wurde in Cannes und Locarno gezeigt und konkurrierte in Luzern um den Europäischen Filmpreis. Momentan ist er ausserdem im Rennen für den Schweizer Filmpreis.