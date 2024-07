Dritthöchster Niederschlagswert seit Messbeginn in Magadino TI

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In Magadino TI sind bei Gewittern am Freitag 37,1 Millimeter Regen in zehn Minuten gefallen. Schweizweit war das der dritthöchste Wert seit Messbeginn, wie der Bund mitteilte.

Der Wind fegte mit 106 Kilometern pro Stunde über die Gemeinde Magadino in der Nähe von Locarno, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) in der Nacht auf Samstag über die Plattform X mitteilte.

Auf dem Monte Generoso wurden Windgeschwindigkeiten von 116 Kilometern pro Stunde gemessen, wie die Grafik von Meteoschweiz zeigte. Ab 118 Kilometern pro Stunde spricht man von einem Orkan. Windspitzen von über 100 Kilometern pro Stunde wurden demnach neben dem Tessin auch auf dem La Dôle VD und auf dem Moléson FR gemessen.

Der Bund hatte seit Donnerstag vor Unwettern gewarnt. Er ging von Gewittergefahr bis in der Nacht auf Sonntag aus.