EAZ und MC Hero kochen im «Pfuusbus» in Zürich für Obdachlose

Keystone-SDA

Die Schweizer Rapper EAZ und MC Hero haben nach Weihnachten den "Pfuusbus" für Obdachlose in Zürich besucht und für sie gekocht. Die beiden wollten damit auf die Armut in der reichen Schweiz aufmerksam machen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Viele Leute denken, in der Schweiz herrscht keine Armut, dass in diesem reichen Land niemand auf der Strasse leben muss. Aber das stimmt nicht», sagte MC Hero zu «Blick.ch». Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sei die Situation besonders schwierig, sagte EAZ zudem.

Der Besuch im «Pfuusbus» am Fusse des Uetlibergs, der Obdachlosen in den kalten Monaten einen warmen Platz zum Schlafen und eine Mahlzeit bietet, ging den beiden Rappern aus dem Kanton Zürich sehr nahe. «Neben den älteren Leuten gab es auch viele junge Leute. Das hat uns ein bisschen erschreckt», sagte EAZ. Deshalb wollen die beiden der Jugend die Augen öffnen.

«Wir wollen die Jugend ermutigen, nicht einfach wegzuschauen», sagten die Beiden. Viele ihrer Fans sind noch jung. Eine Generation, die nach der Meinung der beiden Rapper eine entscheidende Rolle spielen kann, um gesellschaftliche Probleme anzugehen. MC Hero, mit bürgerlichem Namen Semir Coralic und EAZ, mit bürgerlichem Namen Arber Rama, hoffen, dass die Aktion die Leute dazu inspiriert, hinzuschauen und zu helfen.