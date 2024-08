Ed Sheeran steigt beim Fussballverein Ipswich Town ein

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Popstar Ed Sheeran ist schon lange Anhänger des englischen Fussballclubs und Premier-League-Aufsteigers. Nun erfüllt er sich mit dem Einstieg bei dem Fussballclub einen Wunsch.

Er habe einen kleinen Anteil an seinem Heimatverein gekauft, teilte der 33-jährige Popstar auf Instagram mit. “Es ist der Traum jedes Fussballfans, Besitzer des Vereins zu sein, den man unterstützt, und ich bin so dankbar für diese Gelegenheit”, schrieb er.

Der Fussballverein in der ostenglischen Grafschaft Suffolk ist gerade aufgestiegen und spielt nun in der Premier League. Sheeran (“Perfect”, “Shape of you”) unterstützt den Club schon seit Längerem und wurde vor einigen Jahren Trikotsponsor. Immer wieder wurde er bei Spielen im Stadion gesichtet.

Liebeserklärung an seine Heimat

Seit dem Alter von drei Jahren habe er in Suffolk gelebt, schrieb Sheeran. Er habe die Welt bereist und fühle sich in grossen Städten manchmal wie ein Aussenseiter. Suffolk und Ipswich hätten ihm immer das Gefühl gegeben, Teil einer Gemeinschaft und beschützt zu sein.

Sheerans Anteil an dem Fussballverein beträgt nach Angaben des Clubs 1,4 Prozent. Er sei kein stimmberechtigter Anteilseigner und kein Vorstandsmitglied, sondern stecke einfach nur etwas Geld in den Club, den er liebe. Man solle sich bei ihm also nicht wegen Vertragsabschlüssen oder Taktiken melden, schrieb Sheeran.