Ehemalige SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky macht sich selbständig

(Keystone-SDA) Die ehemalige SRF-Ausland-Korrespondentin Luzia Tschirky macht sich selbständig. Die Journalistin berichtete fünf Jahre lang für das SRF aus Russland, Belarus und der Ukraine. “Ich wage etwas Neues!”, sagte die 34-Jährige in einem Video auf Instagram.

Sie hoffe darauf, auch in Zukunft publizistisch tätig zu sein und über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine berichten zu können, so Tschirky. Allerdings wolle sie sich nicht nur darauf beschränken. Sie möchte auch in der Ausbildung für Unternehmen, Journalistinnen und Journalisten, an Schulen oder für Behörden tätig sein.

In den letzten Jahren habe sie gelernt, mutig zu sein, loszulassen und Verantwortung zu übernehmen, sagte die Sarganserin. Es sei konsequent, wenn sie sich jetzt selbständig mache. “Den Mutigen gehört die Welt”.

Tschirky arbeitete während rund zwölf Jahren für das SRF. Mit 28 Jahren wurden sie als bisher jüngste SRF-Korrespondentin ins Ausland entsandt und war die erste Frau, die ständig aus Russland berichtete Tschirky wurde 2021 zur Schweizer Journalistin des Jahres gewählt. Als Russland die Ukraine im Februar 2022 angriff, befand sich Tschirky in Kiew. Zu ihren Erfahrungen und Erlebnissen veröffentlichte sie im Mai das Buch “Live aus der Ukraine”.