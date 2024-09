Ein Fünftel der Schweizer Haushalte heizt mit Wärmepumpen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Seit dem Jahr 2000 hat sich der Anteil an Wärmepumpen in Schweizer Haushalten verfünffacht. Dies zeigt die neue Gebäude- und Wohnungsstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS), die am Montag publiziert wurde.

Laut BFS gab es im Jahr 2023 in der Schweiz 1,79 Millionen Gebäude, die zum Wohnen benutzt werden, und 4,79 Millionen Wohnungen. 37 Prozent der Gebäude wurden mit Heizöl geheizt, 17 Prozent mit Gas – und 21 Prozent nutzten zum Heizen eine Wärmepumpe. Somit hat sich der Anteil der Wärmepumpen seit dem Jahr 2000 verfünffacht