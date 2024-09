Ein Toter nach Luftangriff in Damaskus

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einem mutmasslich israelischen Drohnenangriff ist in Syrien Aktivisten zufolge eine Person getötet worden. Der Angriff ereignete sich nahe dem Internationalen Flughafen in der Hauptstadt Damaskus, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete.

Bei dem Opfer soll es sich um einen irakischen Staatsbürger gehandelt haben. Ausserdem sei eine weitere Person verletzt worden. Beide sollen Mitglieder der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah aus dem Irak gewesen sein. Das israelische Militär äusserte sich wie gewohnt nicht.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien und will damit verhindern, dass der Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr haben die Angriffe zugenommen. Die Tötung hochrangiger iranischer Generäle in Syrien hatte den Iran und Israel dieses Jahr mehrfach an den Rand eines offenen Kriegs gebracht.