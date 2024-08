Erfolg des “Plage des Six Pompes” in seiner neuen Form

(Keystone-SDA) Nach einem Jahr sturmbedingter Zwangspause ist das Festival La Plage des Six Pompes am Sonntag zu Ende gegangen. An jedem der sechs Tage zählte das Strassenfestival in La Chaux-de-Fonds zwischen 10’000 und 12’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nach dem Regen kam das schöne Wetter, schrieben die Organisatoren des Festivals am Sonntag in einer Mitteilung. An La Plage des Six Pompes gab es über 200 Aufführungen. Am Festival waren rund 50 schweizerische und internationale Theater-, Tanz- und Luftzirkusgruppen.

Das Wiedersehen von La Plage mit seinem Publikum sei erfolgreich gewesen. Trotz der Verkleinerung des Festivalperimeters im Zentrum sei das Publikum zu den Aussenbühnen oder in das Industrieviertel gewandert, teilten die Veranstalter weiter mit. Die Spielflächen im Zentrum seien dadurch nicht überfüllt gewesen, teilten die Organisatoren mit.

Die veränderte Geografie von La Plage habe gut funktioniert. Die neuen Spielorte wie Beau-Site übertrafen alle Erwartungen hinsichtlich der Besucherzahlen. Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider nahm an der Eröffnung des Festivals teil.

Wie in der Strassenkunst seit eh und je üblich gilt auch hier: Man wirft ein paar Münzen in den Hut. Die Künstlerinnen und Künstler profitierten von der Grosszügigkeit des Publikums und konnten ihre Hüte füllen. Bezahlt werden konnte auch per Handy-App oder über die Website. Für die kommenden Jahre konnte dank des guten Wetters ein Unterstützungsfonds gebildet werden.

Das Festival arbeitet mit einem Budget von über 900’000 Franken. 35 Prozent seiner Einnahmen erzielt es über seine Bars und die Vermietung der Stände. Die nächste Ausgabe ist für den 5. bis 10. August 2025 geplant.