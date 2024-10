Erhebliche Verzögerungen und Ausfälle am Flughafen Frankfurt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main kommt es zu erheblichen Verzögerungen und Flugausfällen. Grund ist eine technische Störung bei der Deutschen Flugsicherung.

Wegen einer technischen Störung bei der Deutschen Flugsicherung kommt es seit Freitagvormittag am Flughafen Frankfurt zu grossen Problemen. Es gebe erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfälle, hiess es auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Fraport.

Das Unternehmen sprach von rund 60 Annullierungen. «Die Auswirkungen halten sich in Grenzen», sagte eine Sprecherin. Fluggästen werde empfohlen, den Flugstatus regelmässig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen, so Fraport.

Die Deutsche Flugsicherung teilte mit, es habe ein Problem mit dem Datenaustausch gegeben. Dieses sei nun behoben. Genauere Informationen lagen der Behörde zunächst nicht vor.