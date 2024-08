Erneuter Jahres-Temperaturrekord in Biasca TI

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In Biasca TI ist am Sonntagnachmittag erneut eine neue Jahres-Höchsttemperatur für die Schweiz gemessen worden. Um 15.20 Uhr stieg das Thermometer dort auf 36,3 Grad.

Auch an andere Orten im Tessin wurde es richtig heiss, wie der Webseite von Meteoschweiz zu entnehmen war. So gab es in Stabio TI bisher maximal 33 Grad, in Cevio TI 33,2 Grad, und in Locarno Monti 32,4 Grad. In Visp VS wurden am Nachmittag bisher 33,3 Grad gemessen, in Sitten VS 32,5 Grad, im bündnerischen Grono 32,9 Grad und in Genf 32 Grad.