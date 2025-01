EU und Mexiko modernisieren Handelsabkommen

Keystone-SDA

Kurz vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vertiefen die Europäische Union und Mexiko ihre Handelsbeziehungen. Die Modernisierung des bilateralen Freihandelsabkommens, über die seit 2016 verhandelt wurde, sei abgeschlossen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit.

(Keystone-SDA) Vor dem Hintergrund der Einfuhrzölle, die Trump sowohl auf europäische als auch auf mexikanische Waren erheben will, soll die neue Version des Abkommens die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen der EU und der zweitgrössten Volkswirtschaft Lateinamerikas stärken.

Zölle auf bestimmte EU-Waren sollen abgeschafft werden

«Die Exporteure aus der EU werden neue Geschäftsmöglichkeiten erhalten, darunter auch unsere Landwirte und Unternehmen der Agrar- und Ernährungsbranche», sagte von der Leyen. Unter anderem sollen laut einer EU-Mitteilung Zölle auf EU-Produkte wie Käse, Schweinefleisch, Schokolade und Wein abgeschafft werden. Neben Handel umfasst das globale Abkommen auch Fragen wie Klimawandel, Menschenrechte und internationale Zusammenarbeit.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, der weitere Abbau von Handelshemmnissen und die Einigung auf noch bessere rechtsstaatliche Standards seien starke Signale für den Freihandel und die internationale Kooperation – gerade in Zeiten zunehmender Abschottung. «Nun ist es wichtig, die noch notwendigen formalen Schritte zügig durchzuführen, damit beide Seiten schnell von der Einigung profitieren können», sagte der Grünen-Politiker.

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko ist seit 2000 in Kraft. Mexiko ist der zweitgrösste Handelspartner der EU in Lateinamerika. Das jährliche Handelsvolumen beträgt rund 82 Milliarden Euro. Rund 80 Prozent der mexikanischen Exporte gehen in die USA.