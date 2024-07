Europäisches Gericht stärkt Wolfsschutz in Spanien

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Das höchste europäische Gericht hat den Schutz von Wölfen in Spanien gestärkt. Wenn der Zustand der Tiere auf nationaler Ebene schlecht sei, dürfe nicht einfach in einzelnen Regionen gejagt werden, in denen es Wölfen etwas besser gehe.

Eine Bewertung, ob sich eine Population in einem guten Zustand befinde, müsse immer auch “auf Ebene der biogeografischen Region oder sogar grenzüberschreitend durchgeführt werden”, teilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit.

Sobald sich eine Tierart in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinde, müssten die zuständigen Behörden Massnahmen ergreifen, damit es der Population in Zukunft gut gehe. Das Gericht entschied zudem, dass ein regionales Gesetz, wonach der Wolf in einer bestimmten Region Spaniens gejagt werden darf, gegen EU-Recht verstösst.

In Spanien unterliegen die Wölfe unterschiedlichen Schutzregelungen: Die Wölfe südlich des Flusses Duero im nördlichen Spanien sind streng geschützt. Nördlich des Flusses erlaubte ein regionales Gesetz 2019 die Jagd auf die Tiere.