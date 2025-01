Fans feiern «Putricia»: Seltene Stinke-Blume in Sydney blüht

Keystone-SDA

Tagelang hatten Pflanzenfans in Sydney die Entwicklung der Titanwurz "Putricia" im Livestream verfolgt - nun können sie ihren bestialischen Gestank persönlich erleben.

(Keystone-SDA) Die berühmte Blume hat im Botanischen Garten ihren riesigen Blütenstand geöffnet und seit Donnerstag bereits 20’000 Schaulustige angelockt, wie der Sender ABC berichtete. Am Morgen hiess es auf der Webseite des Parks, die Wartezeit betrage mindestens 90 Minuten.

Interessenten wissen: Die Zeit drängt. Denn das beeindruckende Schauspiel dauert generell nicht lange. In Sydney rechneten die Parkbetreiber mit einer etwa 24-stündigen Blüte, weshalb das spezielle Gewächshaus mit der «Leichenblume» am Freitag bis in die Nacht geöffnet bleiben sollte. Es wird Jahre dauern, bis «Putricia» das nächste Mal blüht.

Grösste Blüte der Welt – aber mit Aasgeruch

«Putricia The Corpse Flower», stand ganz schlicht auf einem Schild über dem Eingang. Drinnen stiegen immer wieder kleine Nebelschwaden auf, die die Luftfeuchtigkeit des Regenwaldes imitieren sollten. Denn dort ist die Titanwurz eigentlich heimisch – auf der indonesischen Insel Sumatra.

Die sensationelle Pflanze bringt die grösste Blüte im gesamten Pflanzenreich hervor. Diese kann in Einzelfällen mehr als drei Meter hoch werden. Die riesige Knolle wird über 100 Kilo schwer. Wenn sie sich öffnet, entwickelt die Pflanze einen ziemlich ekligen Aasgeruch, um Insekten anzulocken. Der Gestank wurde schon mit faulem Fisch, verwesendem Fleisch und verschwitzten Sportsocken verglichen.

Form erinnert an Penis

Der Sender 9News zitierte Paul Nicholson, einen Mitarbeiter des Botanischen Gartens mit den Worten: «Nehmen Sie nasse Socken aus Ihrer Jugend und geben Sie sie zusammen mit etwas Katzenfutter, das Sie in der Sonne liegen gelassen haben, in einen Mixer. Dann geben Sie noch etwas Erbrochenes vom Vortag hinzu, mixen alles und nehmen den Deckel ab.» So ungefähr rieche die Pflanze, die gleichzeitig aber wunderschön sei.

Der Name «Putricia» kommt nicht von ungefähr: Das englische Wort «putrid» bedeutet soviel wie «faulig» oder «ekelhaft». Aber berüchtigt ist das Aronstabgewächs nicht nur wegen seiner enormen Grösse und dem üblen Geruch, sondern auch wegen seiner phallusartigen Form: Die lateinische Bezeichnung «Amorphophallus titanum» bedeutet übersetzt in etwa «unförmiger Riesenpenis».