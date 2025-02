Fast 50’000 Besuchende am Ballonfestival in Château-d’Oex VD

Keystone-SDA

Die 45. Ausgabe des Internationalen Ballonfestivals von Château-d'Oex VD hat fast 50'000 Besuchende angelockt. Das neuntägige Festival ist am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein zu Ende gegangen.

(Keystone-SDA) Trotz einiger Regentage und der Absage des Jubiläumsabends falle die Bilanz äusserst positiv aus, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Fünf Tage mit Ballonflügen ermöglichten es den Piloten und dem Publikum, das Spektakel in vollen Zügen zu geniessen. Die 45. Ausgabe des Ballonfestivals verzeichnete mehr als 220 Fahrten, was insgesamt 300 Flugstunden entspricht.

Ein denkwürdiger Moment sei am Samstag der Abschied vom berühmten Ballon «Piper» gewesen, der die Form eines schottischen Dudelsackspielers hat. Extra aus England angereist, sei dieser ikonische Ballon ein letztes Mal auf dem Festivalgelände aufgeblasen worden, begleitet von den Klängen der Dudelsäcke. Die Jungfernfahrt dieses Ballons fand 1996 in Château-d’Oex statt. Heute könne er aufgrund der Abnutzung seiner Nähte nicht mehr fliegen.