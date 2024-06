FCB-Trainer Fabio Celestini hat eine Passion fürs Kochen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) FCB-Trainer Fabio Celestini kocht gerne. “Das ist total entspannend wie Yoga”, sagte er der neuesten Ausgabe der “Schweizer Illustrierten”. Er denke dann nicht mehr an Probleme und Sorgen.

Der ehemalige Fussballspieler ist ein ordentlicher Koch: “Alles muss sauber und aufgeräumt sein, sonst kann ich nicht kochen.” Und vieles koche er wie seine Nonna. So müssten Gemüsewürfel so fein wie möglich geschnitten sein, sagte der 48-Jährige in der Gault-Millau-Beilage der Wochenzeitschrift weiter.

Er habe schon immer gerne gegessen und sei etwas pummelig gewesen. Seiner Nonna und Mutter habe er gerne in der Küche geholfen. “Nur liessen die beiden mich gar nicht viel machen, wie es in italienischen Familien halt ist.”

Er vermeide es, Pasta Auswärts zu essen – viel lieber stellt er diese selber her – und dies tue er sicher einmal pro Woche, so Celestini weiter.