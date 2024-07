Feier in Paris würdigt Rolle Lausannes für olympische Bewegung

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Hochrangige Gäste haben am Sonntag im Maison Suisse in Paris das 30-Jahr-Jubiläum der Ernennung Lausannes zur olympischen Hauptstadt gefeiert. An dem Anlass nahmen unter anderem Bundespräsidentin Viola Amherd und IOC-Präsident Thomas Bach teil.

Unter den rund hundert Eingeladenen waren auch die Pariser Stadtpräsidentin Anne Hidalgo, Vertreter der Waadtländer Kantonsregierung sowie der Lausanner Stadtregierung, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Der Jahrestag zeige die grosse Verbundenheit des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der ganzen olympischen Familie mit der Schweiz, sagte Amherd in ihrer Rede. Er sei auch Beleg für die grosse Arbeit der Lausanner und Waadtländer Behörden dafür, dass sich die olympische Bewegung in der Schweiz zu Hause fühle.

“Ich kann ihnen versichern, dass sich diese Behörden in Bern mit unbegrenzter Energie für Ihre Interessen einsetzen”, sagte sie an die Vertreter des IOC gerichtet. Sie hoffe, dass die Schweiz für das IOC auch in Zukunft eine verlässliche Partnerin bleibe.

“Ideale Bedingungen”

Bach seinerseits bekräftigte, das IOC sei der Stadt Lausanne in Freundschaft verbunden. Pierre de Coubertin, der Begründer der olympischen Spiele der Neuzeit, habe dort dank der politischen Stabilität der Schweiz ideale Bedingungen vorgefunden.

De Coubertin hatte Sitz und Archiv des IOC im Jahr 1915 von Paris nach Lausanne verlegt. 1994 schliesslich bot der damalige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch Lausanne den Titel der olympischen Hauptstadt an.

Bach zog in seiner Ansprache eine Parallele zwischen der Neutralität der Schweiz und jener des Internationalen Olympischen Komitees. Nur dank dieser politischen Neutralität habe man Athletinnen und Athleten aus allen Mitgliedsländern in Paris zusammenbringen können. Diese sendeten die Botschaft aus, dass mehr die Menschheit vereine, als es an Trennendem gebe.

Amherd, Bach und Hidalgo signierten anlässlich des Jubiläums auch eine Gedenktafel.