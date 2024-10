Früherer Gasthof in Schleitheim SH nach Brand komplett zerstört

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der ehemalige Gasthof Post in Schleitheim SH ist in der Nacht auf Dienstag in Flammen aufgegangen: Das historische Gebäude wurde dabei gemäss Polizeiangaben komplett zerstört. Personen wurden keine verletzt.

Gegen 03.15 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass in Schleitheim der Dachstock einer Scheune in Brand stehe, teilte die Schaffhauser Polizei am Dienstagvormittag mit. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, sei sowohl die Scheune als auch der angrenzende ehemalige Gasthof bereits in Vollbrand gestanden.

Die Feuerwehr habe in der Folge den Brand unter Kontrolle bringen und die angrenzenden Gebäude vor den Flammen schützen können, heisst es in der Mitteilung.

Die Schaffhauser Polizei sprach am Dienstagvormittag von einem «Grossbrand». Personen seien nach aktuellem Kenntnissand keine verletzt worden. Auch die Höhe des Sachschadens und die Brandursache seien noch unbekannt. Die entsprechenden Untersuchungen seien aufgenommen worden.

Im Einsatz standen Mitglieder der Feuerwehrverbände Randental, Schaffhausen, Mittelklettgau und Neuhausen Oberklettgau sowie die Feuerwehr Oberer Kantonsteil und die deutsche Feuerwehr Stühlingen. Zudem waren Mitarbeitende des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, des EKS, des Interkantonalen Labors sowie Angehörige der Kantonalen Feuerpolizei Schaffhausen und der Schaffhauser Polizei vor Ort.