Frau stirbt in Malans SG nach Sturz aus dem Fenster

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine 34-jährige Frau ist am Montagmorgen schwer verletzt auf dem Vorplatz eines Mehrfamilienhauses in Malans SG vorgefunden worden. Die Polizei geht laut Mitteilung davon aus, dass die Portugiesin aus dem Fenster ihrer Wohnung fiel. Sie verstarb später im Spital.

Die ausgerückten Rettungskräfte hätten nebst dem Nachbarn, der den Vorfall meldete, auch den Ehemann der verletzten Frau angetroffen, schrieb die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt sei sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen worden. Dort sei sie mehrere Stunden später verstorben.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen habe mit Spezialistinnen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen die Ermittlungen aufgenommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hiess es in der Mitteilung weiter.

Es gelte zu klären, ob der Sturz aus mehreren Metern Höhe aufgrund eines Unfalls, eines Suizids oder eines Gewaltdelikts geschah, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Derzeit könne keine dieser Optionen ausgeschlossen werden.

In der Ostschweiz kam es am Wochenende bereits zu einem ähnlichen Vorfall. In der Nacht auf Sonntag verletzte sich ein 21-jähriger Mann bei einem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock einer Liegenschaft in Engwilen TG schwer.

Die Kantonspolizei Thurgau erklärte damals, dass es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung gebe.