Frau tötet drei Kinder in Frankreich und sich selbst im Wallis

Eine 45-jährige Mutter hat am Dienstag in Taninges im französischen Hochsavoyen mutmasslich ihre drei Kinder getötet. Am Mittwoch fand man ihre Leiche in Champéry VS, wie die Nachrichtenagentur AFP bei französischen Justizkreisen in Erfahrung brachte.

(Keystone-SDA) Die Ermittler gehen von Selbsttötung aus. Nach den Informationen, welche die Polizei in der Schweiz den französischen Ermittlungsbehörden gaben, handelt es sich bei der im Wallis in einem Auto gefunden Leiche um die seit Dienstag gesuchte 45-Jährige.

Die Leiche müsse noch formell identifiziert werden, hiess es bei den fallnahen Justizquellen in Frankreich. Die drei toten Kinder im Alter von zwei, elf und 13 Jahren wurden am Dienstag in einem Haus in Taninges gefunden. Die Ortschaft im Departement Hochsavoyen liegt etwa 50 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.