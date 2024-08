Frau von Lastwagen auf einer Baustelle in Bellinzona TI erfasst

(Keystone-SDA) Eine 52-jährige Frau ist am Dienstagabend auf einer Baustelle von einem rangierenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war dabei, den Verkehr für eine Sicherheitsfirma zu regeln, wie die Polizei mitteilte.

Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der Ermittlungen, schrieb die Tessiner Kantonspolizei in der Nacht auf Mittwoch in einem Communiqué. Der Lastwagen habe in einer Strassenbaustelle rangiert.

Die in der Region Bellinzona wohnhafte Schweizerin sei noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Lastwagen wurde laut Mitteilung von einem 53-jährigen Italiener gelenkt. Für die psychologische Betreuung sei ein Care Team aufgeboten worden.