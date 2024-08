Galenica sieht sich nach erstem Semester auf Kurs zu Jahreszielen

(Keystone-SDA) Galenica ist in den ersten sechs Monaten weiter gewachsen. Der Gesundheitskonzern sieht sich nun auf gutem Weg, die zum Gesamtjahr 2024 gesetzten Ziele zu erreichen. Zudem kündigte Galenica Veränderungen im Management an.

Den Umsatz bezifferte Galenica in einem Communiqué vom Dienstag auf 1,9 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von 2,6 Prozent. Hierzu steuerte die Sparte Logistics & IT knapp 1,6 Milliarden bei (+3,0%), während der Geschäftsbereich Products & Care die Einnahmen auf 829 Millionen bzw. um 3,1 Prozent steigerte.

Während der Umsatz in den ersten vier Monaten noch um knapp 5 Prozent zugelegt hatte, wurde das Wachstum in den Monaten Mai und insbesondere Juni 2024 stark abgebremst, wie es in der Mitteilung weiter hiess. So habe das kühle und verregnete Wetter im Frühsommer zu einer tiefen Nachfrage nach saisonalen Produkten wie Sonnenschutzmitteln, Outdoor- und Allergieprodukten geführt.

Auf Gewinnebene fiel das Wachstum beim operativen EBIT mit einem Plus von 9,9 Prozent auf 99,1 Millionen Franken etwas grösser aus. Unter dem Strich erzielte die Gruppe einen Reingewinn von 77,7 Millionen. Das waren 5,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Prognose bestätigt

Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigte Galenica die bisherige Prognose: So erwartet die Gruppe für 2024 einen Umsatzanstieg zwischen 3 und 5 Prozent. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT adj.) soll 2024 mit 8 bis 11 Prozent etwas stärker wachsen. Und die Dividende werde erneut mindestens auf Vorjahresniveau liegen, hiess es.

Erreicht werden soll dies mit einem deutlich stärkeren Wachstum im zweiten Halbjahr, wie Galenica ankündigte. Mit den vorgelegten Zahlen wiederum hat Galenica die durchschnittlichen Konsens-Erwartungen (AWP) knapp verfehlt.

Veränderungen im Management

Darüber hinaus kommt es bei dem Gesundheitskonzern zu verschiedenen Veränderungen im Management. So wird etwa der langjährige Finanzchef Felix Burkhard per Ende Jahr seinen Posten abgeben. Sein Nachfolger soll dann ab Januar 2025 Julian Fiessinger sein, der aktuell Leiter Investor Relations & Corporate Finance ist.

Zudem erweitert Galenica die Geschäftsleitung mit Stephan Mignot. Damit erhalte das Marketing für die Apotheken direkten Einsitz in die Geschäftsleitung. So wolle man den steigenden Bedürfnissen nach Beratungs- und Behandlungsdienstleistungen in Apotheken Rechnung tragen, so der Konzern.