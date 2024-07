Gedenkfeier für Opfer von Gerüsteinsturz in Prilly VD

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Rund 300 Personen haben nach dem Einsturz eines Baugerüsts in Prilly VD mit drei Toten und acht Verletzten am Montagmorgen an einer Gedenkfeier teilgenommen. Auch zahlreiche Bauarbeiter wohnten der Zeremonie bei.

Der Gemeindepräsident von Prilly, Allain Gillieron, sprach bei der Zeremonie auf dem Vorplatz der Vaudoise-Arena, die sich neben der Unglücksstelle befindet. “Der Turm Malley Phare hätte uns erhellen sollen (…), aber er hat unsere Gegenwart verdunkelt und viele von uns und von Ihnen in Trauer versetzt”, sagte Gillieron.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen im Stadtteil Malley im Westen von Lausanne, als ein rund 60 Meter hohes Baugerüst aus unbekannten Gründen einstürzte. Die Arbeiter bauten einen 19 Stockwerke hohen Wohnturm aus Holz mit dem Namen “Phare”, “Leuchtturm”, in dem 96 Wohnungen entstehen sollen. Der Unfall löste in der Region und darüber hinaus grosse Betroffenheit aus.