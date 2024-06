Genf sagt wegen Unwetterwarnung Veranstaltungen vom Samstag ab

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Kanton Genf annulliert ab Samstag 14 Uhr alle Genehmigungen für Veranstaltungen, die auf öffentlichem Grund geplant sind. Grund dafür ist eine Wetterwarnung, laut der ab dem späten Nachmittag in dieser Region ein heftiger Sturm zu erwarten ist.

Laut einer Mitteilung der Genfer Kantonsverwaltung vom Samstag kommt es in Genf am Nachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Auch kann es grosse Hagelkörner, Blitzeinschläge und ergiebige Regenschauer geben.

Die Absage betrifft insbesondere die Fanzone im Gebiet Plainpalais, wo um 18 Uhr beim Start des Fussball-Europameisterschaftsspiels Schweiz-Italien 15’000 Zuschauer erwartet wurden.

Bereits am Freitag hatte Meteoschweiz vor einem “explosiven Wettercocktail” gewarnt, der sich am späten Samstagnachmittag vor allem in der Westschweiz zusammenbraue: Es drohten heftige Gewitter, die – aufgrund ihrer möglichen Superzellenstruktur – starke Windböen und Hagel begünstigen würden.

Die Ankunft von warmer und sehr feuchter Luft in der Schweiz mit Werten bis zu 21 Grad auf rund 1500 Metern über Meer, gepaart mit der tageszeitlichen Erwärmung im Laufe des Nachmittags, werde zu einer starken Instabilität führen, so die Meteorologen.