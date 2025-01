Georg Schlunegger produziert Schweizer Hits am Laufmeter

Keystone-SDA

Musikproduzent Georg Schlunegger produziert Mundart-Hits am Laufmeter. Zu seinen Abnehmern gehören "Schwiizergoofe", "Heimweh", "Stubete Gäng" oder Mundart-Volkssänger Trauffer. Sie setzen bei ihrer Musik allesamt auf eine grosse Portion Swissness.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Aus ihm würden automatisch massentaugliche Melodien entspringen und er könne keine Nischenmusik machen, sagte Schlunegger im Interview mit der «Berner Zeitung» am Donnerstag. Er und sein Studio hätten den Vorteil, dass sie primär den kleinen Schweizer Markt bedienen. Es sei einfacher, auf einen Hit hinzuarbeiten, wenn nicht der internationale Erfolg anvisiert werde.

«Das Publikum ist eher ländlich, es hat ganz andere Bedürfnisse als das städtische Publikum. Ich bin in Grindelwald sozialisiert worden und weiss ziemlich genau, auf was man da anspringt», so Schlunegger. Es gebe mittlerweile ein neues Selbstbewusstsein der ländlichen Bevölkerung. «Die Message lautet: Ich bin von hier, und so bin ich, egal was ihr davon haltet. Dieses Selbstverständnis mag in unserer Musik spürbar sein», sagte der 44-Jährige.

Schlunegger suche Menschen mit Popstar-Ambitionen, die Lust darauf hätten, mit ihrer Musik in der Schweiz Erfolg zu haben. Es brauche Mut, sich für die Schweiz als primäres Eroberungsgebiet zu entscheiden. «Ich warte schon lange darauf, dass mal ein junger Singer-Songwriter aufkreuzt, einfache Geschichten aus seinem Leben erzählt, bereit ist, auf Mundart zu singen, und nicht weltmännisch daherkommen will», sagte Schlunegger.