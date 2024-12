Gewerkschaften ziehen durchzogene Bilanz zur Lohnrunde 2025

Keystone-SDA

Die Gewerkschaften bezeichnen die Lohnrunde 2025 als durchzogen. Die Reallöhne seien deutlich gesunken. Wegen stark steigender Krankenkassenprämien hätten viele Arbeitnehmende Ende Monat weniger Geld zur Verfügung, hiess es an einer Medienkonferenz in Bern.

(Keystone-SDA) Die Reallöhne lagen 2023 auf dem Niveau von 2015, wie es am Montag an der Medienkonferenz von Travailsuisse, Syna und Transfair weiter hiess. Sie seien in den letzten drei Jahren deutlich gesunken.

Obwohl es eine leichte Erholung gebe, komme der wirtschaftliche Aufschwung weiterhin auf den Lohn bezogen nicht bei den Arbeitnehmenden an. Daran würden auch die Lohnverhandlungen 2025 nur wenig ändern. Zwar zeige sich in Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen und gewerkschaftlicher Vertretung eine deutlich bessere Entwicklung.

Aber trotz wirtschaftlichem Aufschwung komme es zu sinkender Kaufkraft – dies sei eine inakzeptable Entwicklung, hiess es weiter. Vor allem im Gesundheitswesen, im Detailhandel und in der Gastronomie habe sich seit 2021 ein bedeutender Lohnrückstand aufgebaut.