Gewitter fegen mit über 100 km/h über das Südtessin

(Keystone-SDA) Ein heftiges Gewitter ist am frühen Freitagmorgen über das Tessin gezogen. Anders als am letzten Juni-Wochenende hielten sich die Schäden allerdings in Grenzen. An einigen Orten fiel der Strom aus.

Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, berichtete in einem Eintrag auf X (vormals Twitter) von Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde im Südtessin.

Besonders betroffen waren die Umgebung von Lugano sowie das Mendrisiotto. An mehreren Orten stürzten wegen heftiger Windböen Bäume auf Strassen, wie ein Sprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Gravierende Vorfälle habe es keine gegeben, und es sei nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt worden.

Unter anderem blockierte ein Baum den Pannenstreifen auf der A2 zwischen Coldrerio und Mendrisio, wie der Touring Club der Schweiz (TCS) auf X schrieb.

In der Ortschaft Caneggio im Bezirk Mendrisio fiel nach Polizeiangaben um sechs Uhr der Strom aus, die Versorgung konnte zunächst nicht wiederhergestellt werden. Auch das Dorf Arzo, das zur Gemeinde Riva San Vitale gehört, war vorerst ohne Strom. Dagegen gab es in Meride und Sagno lediglich vorübergehende Stromausfälle während rund 15 Minuten.

Meteoschweiz hatte am Donnerstag vor erneuten heftigen Gewittern im Tessin gewarnt. Die Warnung gilt bis in der Nacht auf Sonntag.