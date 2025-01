Gut erhaltener Thermalkomplex in Haus in Pompeji entdeckt

Keystone-SDA

Bei den laufenden Ausgrabungen in Pompeji ist ein grosser Badekomplex innerhalb eines antiken Hauses entdeckt worden. Es handelt sich um einen der grössten und am besten erhalten privaten Badesektoren, die bisher in den pompejanischen Häusern entdeckt wurden.

Der Badekomplex war einem Bankettsaal angeschlossen. Die direkte Verbindung der Bäder mit einem grossen Gesellschaftssaal deute darauf hin, dass sich das römische Haus als Bühne für üppige Bankette eignete.

«Dies ist ein Beispiel dafür, wie die römische Domus als Bühne für Kunst und Kultur diente, die der Besitzer zeigte, um Stimmen zu gewinnen oder das Wohlwollen der Gäste zu erhalten», berichtete der Direktor des archäologischen Parks Pompeji, Gabriel Zuchtriegel, in einer Mitteilung am Freitag.

Die Bäder, bestehend aus Heiss-, Warm- und Kaltraum (Calidarium, Tepidarium und Frigidarium) und Umkleideraum (Apodyterium), boten Platz für 30 Personen. Beeindruckend sei die Kalthalle, die aus einem Peristyl besteht, also einem zehn mal zehn Meter grossen Säulenhof, in dessen Mitte sich ein grosses Becken befindet.

Das Haus befand sich im südlichen Teil der «Insula 10» und muss einer wichtigen Persönlichkeit der lokalen Gesellschaft gehört haben. Die bemalten Wände zeigen, dass das Haus eine bedeutende Geschichte hatte.

In Pompeji wurden bereits mehr als 13’000 Räume in 1070 Wohneinheiten, sowie öffentliche und sakrale Räume entdeckt. Die antike Stadt lag am Fusse des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert.

Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien.