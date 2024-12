Höhlenforscher wählen Schmetterling zum Tier des Jahres 2025

Die Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung hat den Olivbraunen Höhenspanner zum Höhlentier des Jahres 2025 gewählt. Der Schmetterling kann fast das ganze Jahr über in unterirdischen Hohlräumen angetroffen werden.

(Keystone-SDA) In der Schweiz kommt er in allen Landesteilen zahlreich vor und kann in alpinen Gebieten noch auf einer Meereshöhe von über 2000 Meter nachgewiesen werden, wie die Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung am Mittwoch mitteilte.

Der Olivbraune Wegdornspanner (Triphosa dubitata) oder Höhlenspanner wurde 1758 vom schwedischen Naturforscher Carl von Linné erstmals für die Wissenschaft beschrieben. Der Schmetterling ist ein Nachtfalter, der regelmässig und oft in beachtlicher Anzahl in Höhlen überwintert. Erste Exemplare kann man bereits ab Juli in Höhlen finden. Die in allen Höhlenbereichen zu findende Art sitzt gewöhnlich in grösseren Gruppen an der Höhlenwand, seltener an der Decke.

Der Falter hat eine Flügelspannweite von 3,8 bis 4,8 Zentimetern. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist oliv- bis violettbraun. Die Hinterflügel haben eine hell graubraune Farbe und sind mit einigen undeutlichen Querlinien versehen. Sämtliche Flügel zeigen eine gewellte, schwarze Saumlinie. Ausserhalb der Höhlen besiedelt der Falter Waldränder, Auwälder und Trockenhänge.