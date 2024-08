Hamas-Behörde: Zahlreiche Tote nach israelischen Angriffen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in den vergangenen zwei Tagen 89 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Damit sei die Zahl der getöteten Palästinenser in dem Küstenstreifen seit Beginn des Kriegs auf 40.691 gestiegen, meldete die Behörde in Gaza. Die Zahlen der Hamas-Behörde lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee meldete indes, ihre Einsätze im Zentrum und Süden des Gazastreifens fortgesetzt zu haben. In der Stadt Gaza hätten die Truppen mehrere “terroristische Zellen” ausgeschaltet und “terroristische sowie militärische Strukturen” zerstört, die eine Bedrohung für die Soldaten darstellten. Auch im Stadtteil Tal al-Sultan in Rafah sind sie nach Armee-Angaben gegen Terroristen vorgegangen. Sie fanden zudem eine grosse Menge an Waffen.