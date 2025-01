Hausi Leutenegger hält sich mit Liegestützen und Alpenbitter fit

Der ehemalige Bob-Olympiasieger Hans "Hausi" Leutenegger hält sich mit 50 Liegestützen am Tag fit. Am Donnerstag wurde der Thurgauer 85 Jahre alt.

(Keystone-SDA) Auch gesundes Selbstbewusstsein helfe, in Schuss zu bleiben, sagte der Jubilar der neuesten Ausgabe der «Schweizer Illustrierten». «Man sollte viel öfters zu sich sagen: Ich bin einfach ein Sibesiech!» Jeden Morgen trinkt Leutenegger einen Appenzeller Alpenbitter und hüpft auf seinem Anwesen auf Gran Canaria um sieben Uhr in den Pool.

Der Jubilar gibt in der neuesten Homestory einige Einblicke in sein Leben. So sei sein erstes Haustier eine Krähe namens Köbi gewesen: «Der war vielleicht eine Nummer! Er hat die ganze Gegend terrorisiert und fiel vor lauter Neugier in den Kamin.»

Diese Homestory sei jedoch die letzte gewesen, so Leutenegger weiter. «Das habe ich meiner Frau Anita versprochen. Und ich will nicht, dass sie mir noch davon läuft.»

Der Thurgauer, der «das Herz auf der Zunge trägt», gewann 1972 im Viererbob bei den Olympischen Spielen im japanischen Sapporo die Goldmedaille. Danach war er ein erfolgreicher Unternehmer und betätigte sich auch als Schauspieler.