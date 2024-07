Hehler verkauften gestohlene Ware aus dem Kanton Luzern ins Ausland

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei hat eine Gruppe mutmasslicher Hehler festgenommen. Diese sollen zwischen Mai und Oktober 2023 gestohlene Velos, E-Bikes, E-Scooter, Elektrogeräte und weitere Ware im Wert von rund 255’000 Franken ins Ausland weiterverkauft haben.

Beim Hauptverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen, in Luzern wohnhaften Deutschen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Dieser soll die gestohlenen Gegenstände unter anderem von Drogenabhängigen angekauft haben. Als Gegenleistung erhielten diese Bargeld oder Drogen. Der Hauptverdächtige gab die Ware anschliessend an Drittpersonen weiter, welche diese dann ins Ausland verkauften.

Im September 2023 konnte die Polizei an der Basler Grenze einen Transporter mit gestohlener Ware abfangen. Zwei polnische Chauffeure, der Hauptverdächtige sowie drei involvierte Personen wurden daraufhin festgenommen. Auch gegen sechs Personen, welche die Gegenstände gestohlen und an den Hauptbeschuldigten weiterverkauft haben, wurden Strafuntersuchungen eingeleitet. Es gilt die Unschuldsvermutung.