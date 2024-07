Helikopter im Maggiatal haben bisher 400 Flüge absolviert

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Im dem von einem Unwetter stark getroffenen oberen Maggiatal sind bisher 400 Helikopterflüge absolviert worden. Dies teilte der Tessiner Notfallstab an einer Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag in Locarno mit.

Davon seien 350 Flüge von zivilen Helikoptern absolviert worden. Weitere 50 Flüge seien von Militärhelikoptern durchgeführt worden, erklärte der Leiter des Tessiner Notfallstabs Antonio Ciocco. Unter anderem steht auch ein Super-Puma der Schweizer Armee im Einsatz.