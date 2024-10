Historisches Gasthaus in Schleitheim SH in Vollbrand

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Dienstagmorgen ist in Schleitheim im Kanton Schaffhausen das ehemalige Gasthaus zur Post in Brand geraten. Das historische Gasthaus ist unbewohnt und es wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern noch immer an.

Die Meldung war nach 03.00 Uhr bei den Einsatzkräften eingegangen, wie Bianca Gähweiler, Mediensprecherin der Schaffhauser Polizei, auf Anfrage der Keystone-SDA sagte. Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, doch einzelne Brandherde glimmten noch immer auf.

Laut Gähweiler ist das Feuer im Dachstock einer angrenzenden Scheune ausgebrochen. Von dort griff es auf das Gasthaus über. Die Brandursache ist noch unklar.