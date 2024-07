Hunderte stehen in Zürich für Taylor-Swift-Merchandising an

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Am Montagvormittag haben sich hunderte vor allem weibliche “Swifties” auf dem Zürcher Turbinenplatz in eine lange Schlange gestellt. Sie wollten ihr Geld für Taylor-Swift-Merchandising ausgeben.

Ein Video auf “20 Minuten” zeigt, wie die Fans geduldig Schlange stehen, um T-Shirts, Freundschaftsbändeli und Poster zu ergattern.

Die Stadt Zürich begann bereits am Sonntag, wegen der beiden Swift-Konzerte Strassen zu sperren. Die Baslerstrasse und die Herdernstrasse beim Letzigrund sind bis nach den Konzerten nicht befahrbar. An den beiden Konzerttagen, am Dienstag und Mittwoch, wird die Sperrzone noch vergrössert.

Fans suchen online nach Tickets

Das Musik-Phänomen Taylor Swift tritt im Letzigrund auf. Auf X, vormals Twitter, suchten am Montag noch zahlreiche Fans ein Ticket in letzter Minute. Der offizielle Vorverkauf im vergangenen Jahr war nach 30 Minuten zu Ende. Beide Konzerte waren in Rekordtempo ausverkauft.