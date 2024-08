Hunziker und Ramazotti verreisen mit Patchwork-Familie

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Moderatorin Michelle Hunziker (47) und Schmusesänger Eros Ramazzotti (60) sind trotz ihrer Trennung mit der ganzen Patchwork-Familie in den Urlaub in die Dolomiten gefahren.

Wie der “Blick” berichtete, waren neben dem ehemaligen Traumpaar auch die gemeinsame Tochter Aurora Ramazzotti (27), ihr Partner Goffredo Cerza (28) sowie Enkelkind Cesare (1) dabei. Die Bernerin Hunziker hat mit ihrem zweiten Ex-Mann Tomaso Trussardi (41) die zwei Töchter Sole (10) und Celeste (9), die ebenfalls mit von der Partie waren. Genauso wie die Kinder von Eros Ramazzotti aus einer anderen Beziehung, nämlich sein Sohn Gabrio (9) und Tochter Raffaela (12).

“In love” mit Enkel Cesare

Seit einem Jahr sind Michelle und Eros bereits Grosseltern des kleinen Cesare und mächtig stolz darauf. Beide posteten Fotos aus dem Urlaub in den Dolomiten mit ihrem Enkelkind auf Instagram. Sowohl die Moderatorin als auch der Schmusesänger sind völlig vernarrt in den Kleinen. Michelle teilte ein Foto, auf dem sie mit Enkel Cesare auf einem Baumstamm in den Dolomiten sitzt. “In love”, schrieb die 47-Jährige dazu. Und auch Eros Ramazzotti zeigte sich Händchen haltend mit dem kleinen Cesare.

Einstiges Traumpaar bleibt verbunden

Michelle Hunziker und Eros Ramazotti galten Ende der 1990er- und zu Beginn der 2000er-Jahre das Traumpaar. 2009 folgte nach zwölf gemeinsamen Jahren und einer Tochter die Scheidung. Obwohl ihre Beziehung nicht hielt, verschwand die Liebe für einander bei den beiden nie. Bis heute sind sie sich eng verbunden, haben sich stets zusammen um Tochter Aurora gekümmert.