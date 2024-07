Huthi-Sender: Drei Tote und 80 Verletzte bei Angriff im Jemen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Bei Israels Luftangriff im Jemen sind laut Medienberichten mit Nähe zur Huthi-Miliz mindestens drei Menschen getötet und mehr als 80 weitere verletzt worden. Das sagte der Leiter des Krankenhauses in der Hafenstadt Hudaida, Chalid Suhail, dem Huthi-nahen Fernsehsender Al-Masirah zufolge. Der Sender zeigte auch Bilder von Verletzten nach dem Angriff, bei dem grosse Teile des strategisch wichtigen Hafens am Roten Meer in Flammen aufgingen.

Die mit dem Iran verbündete Miliz habe als Reaktion “wichtige Ziele” in Israel angegriffen, erklärte deren Militärsprecher Jahja Sari. Am frühen Morgen fing Israels Raketenabwehr nach Militärangaben eine Boden-Boden-Rakete ab, die sich vom Jemen aus Israel genähert habe. Zuvor sei im Raum der südisraelischen Hafenstadt Eilat Raketenalarm ausgelöst worden, hiess es. Das Geschoss sei jedoch nicht in israelisches Gebiet eingedrungen. Berichte über Opfer gab es nicht.

Israels Luftwaffe hatte den Hafen von Hudaida angegriffen als Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff der Huthi-Miliz auf Tel Aviv. Dabei war eine mit Sprengstoff beladene Drohne in ein Wohnhaus im Zentrum der Küstenstadt eingeschlagen. Sari sagte nach dem Angriff in Hudaida, man bereite sich auf einen “langen Krieg” mit Israel vor.