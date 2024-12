In der Brandruine in Reconvilier BE brennt noch immer Material

Nach dem Brand eines Recyclingzentrums in Reconvilier BE am Vortag hat am Mittwoch in der Halle noch immer Material gebrannt. Die Polizei riet den Anwohnenden, weiterhin Fenster und Türen geschlossen zu halten.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle, wie das Regierungsstatthalteramt Berner Jura und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieben. Doch nach wie vor seien Löscharbeiten im Gang. Es brenne noch immer ein grösserer Teil des Materials, das in der Halle gelagert war.

Wegen der Instabilität der Halle war der Zugang für die Feuerwehrleute schwierig. Mit einem Kran wurde daher ein Teil des Dachs entfernt, damit die Einsatzkräfte von oben Zugang zum Innern der Halle erhielten.

Die Feuerwehrleute waren nach Angaben der Behörden die ganze Nacht präsent, um zu verhindern, dass das Feuer wieder offen ausbrechen konnte. Nun werde das Material gesichert und vollständig gelöscht.

Der Rauch, der am Mittwochmorgen noch immer aus der Brandruine aufstieg, ist nach Angaben der Behörden harmlos. Der Rauch sei in der Gegend um Reconvilier weit herum sichtbar.

Am Dienstagmorgen brach in einem Hangar des Recyclingzentrums an der Rue du Moulin in Reconvilier ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Die Behörden leiteten eine Untersuchung zur Brandursache und zur Höhe des Schadens ein.