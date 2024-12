In Luzern werden am Samstag die besten Filme Europas gewürdigt

Keystone-SDA

Erstmals werden an diesem Samstag die European Film Awards in der Schweiz ausgetragen. Im Kultur- und Kongresszentrum (KKL) in Luzern versammelt sich dafür europäische Filmwelt, darunter Weltstars. Zwei Filme mit Schweizer Beteiligung können auf einen Preis hoffen.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Es sind die besten europäischen Filme des Jahres, die an der Verleihung in elf Kategorien gewürdigt werden. Dabei hat auch ein Schweizer Film die Nominierung in der Hauptkategorie «Bester Film» geschafft: Der Stop-Motion-Animationsfilm «Sauvages» des Walliser Regisseurs Claude Barras. Mit «2720» des schweizerisch-portugiesischen Regisseurs Basil da Cunha geht die Schweiz zudem ins Rennen um die Auszeichnung für den besten Kurzfilm.

Das Scheinwerferlicht richtet sich allerdings vor allem auf Weltstars. Als einer der Favoriten gilt nämlich das Melodrama «The Room Next Door» des spanischen Regisseurs und Drehbuchautors Pedro Almodóvar. Es ist nicht nur als «Bester Film» nominiert, Almodóvar ist damit auch als bester Regisseur und als bester Drehbuchautor nominiert. Für ihre Hauptrolle darin ist die britische Schauspielerin Tilda Swinton als beste Schauspielerin nominiert.

Von Ralph Fiennes zu Isabella Rossellini

Zu den international berühmten Nominierten gehören ausserdem Daniel Craig, für den Film «Queer». Als bester Schauspieler nominiert ist auch Ralph Fiennes für «Conclave». Von ihm ist bestätigt, dass er an der Preisverleihung teilnehmen wird.

Mit der italienischen Schauspielerin und Regisseurin Isabella Rossellini ist ein weiterer Weltstar an der Verleihung. Sie nimmt den Preis für den besten europäischen Beitrag zum Weltkino entgegen. Und der deutsche Regisseur Wim Wenders wird eine Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegennehmen. Ebenfalls anwesend sein wird die französische Schauspielerin Juliette Binoche. Sie ist die Präsidentin der European Film Academy.

Man wolle mit den European Film Awards dem Publikum bewusst machen, dass das europäische Kino lebt, sagte der CEO und Direktor Matthijs Wouter Knol vor einigen Tagen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für ihn stelle die Schweiz als Austragungsort eine Chance dar, die verschiedenen Landesteile und Sprachen in die Verleihung einzubringen.

Die europäischen Filmpreise werden im Beisein von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider verliehen, wie das Eidgenössisches Departement des Innern mitteilte. Die Preisverleihung beginnt um 20 Uhr und kann im Livestream von SRF mitverfolgt werden.