Initiative fordert Sicherheit bei der Versorgung mit Medikamenten

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Initiative «Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit» ist am Donnerstag mit 131’542 Unterschriften in Bern eingereicht worden. Die Initiative fordert die Stärkung der Forschung, Entwicklung, Produktion und Lagerhaltung von Medikamenten in der Schweiz.

Mit dem Anliegen soll die Versorgung der Schweiz mit Heilmitteln gewährleistet werden, wie das Initiativkomitee am Donnerstag mitteilte. Aktuell würden hierzulande gegen 600 Medikamente fehlen. Deshalb bestehe dringender Handlungsbedarf, und die Gesundheit der Bevölkerung sei gefährdet.

Hinter der Volksinitiative stehen laut Communiqué 20 Verbände, Organisationen und Unternehmen des schweizerischen Gesundheitswesens. Die Bundeskanzlei wird nun die Unterschriften beglaubigen müssen.